Allarme anche per il prosciutto cotto: ritirato dai supermercati per rischio listeria

Dopo wurstel, tramezzini e gorgonzola, tocca a uno degli alimenti in assoluto più amati dai bambini: il prosciutto cotto. L’allerta per la possibile presenza di listeria si sposta proprio sul prosciutto cotto, tanto che un lotto di confezioni di marchio Sapor di Cascina è stato ritirato dall’azienda per il rischio di contaminazione dovuta a questo batterio.

La Listeria monocytogenes è un batterio che può contaminare le materie prime utilizzate per la produzione di alimenti e provocare gravi conseguenze, fino alla morte, in persone fragili o immunocompromesse e donne in gravidanza. Tanto che in Italia negli ultimi due anni, le vittime accertate sarebbero almeno quattro. In particolare, un ceppo molto pericoloso è stato trovato di recente in alcuni lotti di alimenti ritirati dal mercato: prima wurstel di pollo, poi tramezzini al salmone, quindi pancake al cioccolato, gorgonzola e ora prosciutto cotto.