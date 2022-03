Allarme a Selargius per la gattina Mina, scomparsa a San Lussorio: “Aiutateci a ritrovarla”

SOS A RADIO ZAMPETTA PER LA SCOMPARSA DI MINA, DA VIA DEI CICLAMINI A SELARGIUS.

Mina, è una gattina grigia di 4 anni che si è persa da un paio di giorni da via dei Ciclamini, zona San Lussurio a Selargius.

Se qualcuno l’ avesse vista, prego di contattarmi al 3483381175