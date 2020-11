Allarme a Laconi, focolaio nella Casa di riposo: positivi tutti i nonnini e 8 operatori

Tutti positivi al Covid gli ospiti di una casa di riposo a Laconi. Il sindaco Argiolas lancia un sos e scrive una lettera scritta al dipartimento di prevenzione Igiene e sanità a pubblica, all’Ats alla Coop Zerocento e al comando dei carabinieri.

Si tratta della Comunità alloggio Sant’Ignazio da Laconi gestita dalla coop Zerocento. Il primo cittadino mette nero su bianco che in seguito ai tamponi effettuati il 9 novembre scorso tutti gli ospiti (19) e 8 operatori della struttura sono positivi al Covid 19. Ricorda poi che il 4 novembre un ospite è morto e che sono due i ricoverati e sono stai richiesti altri interventi al 118. Argiolas, citando la rappresentante legale della coop, parla di “gravissima emergenza in cui la coop è costretta a operare” e di “gestione impossibile, a causa delle condizioni degli ospiti”.

Il primo cittadino di Laconi chiede di conoscere le modalità operative e di intervento, le procedure per far fronte alle criticità e la dotazione di dispositivi di protezione, le responsabilità in merito all’assistenza sanitaria degli ospiti.