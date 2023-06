Allarme a Cagliari, 50enne indiano scomparso da una settimana: “Potrebbe aver perso la memoria”

Si chiama Rathore Surendra Singh, di 50 anni, indiano. Ed è scomparso il 7 giugno 2023 dalle ore 14:30 circa. Ha raccontato aI proprio coinquilino di Cagliari di essere stato fermata dalla Polstrada sull’autostrada che collega Bologna e Firenze. Da Livorno dove avrebbe dovuto imbarcarsi per Olbia per rientrare poi a Cagliari. Nella telefonata ha riferito che gli avrebbero contestato la mancanza di assicurazione e che si stava recando in caserma per il verbale di sequestro, le contravvenzioni ecc. Ma non ha comunicato la località esatta. Da quel momento il telefono risulta spento e non ha più dato notizie, neanche alla moglie e ai familiari in India che in questo momento vivono ore d’angoscia.

L’uomo è alto e alto circa m. 1,65, corporatura robusta. Parla l’italiano abbastanza bene e aveva i documenti e il permesso di soggiorno. Soffre di diabete tipo 2 e ha bisogno dell’insulina. Non è ancora stata formalizzata una denuncia di scomparsa da parte del coinquilino che ne ha lanciato l’allarme solo ieri sera. Si sospetta che possa essere ricoverato da qualche parte o possa aver perso la memoria. Oppure potrebbero averlo rapinato e potrebbe non ricordarsi i numeri telefonici dei propri cari.