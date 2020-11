Allagamenti a Guspini, il sindaco chiude le scuole: “Invito alla massima prudenza”

Violenti nubifragi nel Medio Campidano: si registrano strade allagate, in particolar modo le arterie che collegano Sanluri e Villacidro dove le squadre operative della società in house della Provincia del Sud Sardegna sono già al lavoro.

A Guspini ha piovuto tutta la notte e il sindaco Andrea Floris comunica che “viste la criticità che si è creata in diversi punti del paese, sentita la dirigente scolastica, sto emettendo una ordinanza per la chiusura delle scuole . Invito tutti alla massima prudenza”.