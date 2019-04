Alla ricerca di un luogo magico per trascorrere Pasqua con la tua famiglia?

In cerca di idee per vivere una Pasqua in famiglia con bambini? Il paradiso incontaminato del Falkensteiner Resort Capo Boi (Sardegna) rappresenta il luogo ideale per riscoprire la gioia dello stare insieme, il tutto in uno scenario a 5 stelle. Il mare e’ il leit motiv del Resort: in una spettacolare baia privata all’interno dell’Area Marina Protetta di Capo Carbonara, a vincere è un perfetto equilibrio tra lusso e natura.

Al Falkensteiner Resort Capo Boi si riscoprono i ritmi lenti della Sardegna, ammaliati da un capolavoro di architettura moresca dal flair mediterraneo adagiato su un’area marina protetta.

Qui un programma di attività unico attende la famiglia, tra laboratori di cucina per bambini e momenti ludico-didattici nell’orto di Capo Boi con il giardiniere Sandro. Poi, tra una coccola e l’altra agli asinelli e alle caprette dello Zoo delle Carezze, ci si può concedere una sessione di immersione con tutta la famiglia nelle magiche acque di Capo Carbonara.

Anche il relax ha il suo spazio: la Family SPA di Capo Boi è il luogo ideale sia per rilassarsi con tutta la famiglia che per staccare la spina in aree a uso esclusivo degli adulti. E al calar del sole, quando la luna si specchia nelle acque color zaffiro di Capo Carbonara, la sera si tinge di divertimento, tra feste a tema e musica dal vivo. E per Pasqua, ad attendervi, ci sarà un programma d’eccezione: si parte con il Venerdì Santo sino ad arrivare a Pasquetta, tra caccia alle uova, Masterclass di cucina, una tradizionale Festa Sarda e momenti benessere sotto le stelle.

E poi, per dare piu’ gusto anche la ristorazione è d’eccellenza: un inno ai sapori del Mediterraneo e del territorio, con un’attenta selezione delle materie prime nel rispetto per il territorio e della biodiversità. Cenare insieme in una terrazza fronte mare, mentre il sole accarezza le onde, la brezza soffia leggera sui pensieri, e’ prerogativa di Capo Boi. Un hotel da provare, una vacanza che garantisce benessere e divertimento per tutta la famiglia: insomma, un mondo da scoprire.

Perchè nulla vale quanto l’avere tempo per i propri cari, vissuto fino in fondo in un ambiente pensato per accogliere, in un clima assolutamente familiare.

Qui, in questi due paradisi sul mare ci si dimentica della routine e si entra nello spazio magico del cuore.Scopri qui http://bit.ly/PasquaCapoBoi il programma completo di Pasqua e prenota ora una delle ultime camere disponibili!