Alla guida senza patente per la seconda volta, giardiniere denunciato a Dolianova.

Stanotte attorno alle 2 a Dolianova, sulla Strada Statale 387 al km 22 + 400, un equipaggio del Radiomobile, ad esito di un controllo alla circolazione stradale, ha denunciato per guida reiterata senza patente un trentanovenne di Serdiana, giardiniere, con precedenti denunce a carico. L’uomo è risultato essere sottoposto alla misura di prevenzione personale dell’avviso orale. Questi, fermato e controllato mentre era alla guida di una Lancia Y di proprietà di un amico, guidava in assenza di titolo abilitativo in quanto mai conseguito. Il veicolo è stato affidato al proprietario. I documenti assicurativi e di circolazione del mezzo erano in regola. Le autorità giudiziaria e amministrativa sono state informate da militari precedenti per gli aspetti di rispettiva competenza.