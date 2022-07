Alla guida senza patente con recidiva, una denuncia a Cagliari.

Ieri a Cagliari, al termine di un intervento su strada e dei successivi accertamenti, i carabinieri della Sezione Radiomobile della locale Compagnia hanno denunciato per guida senza patente con recidiva un quarantunenne del luogo, già noto per precedenti vicende giudiziarie. Questi, attorno alle 2,20, controllato in viale Elmas mentre si trovava alla guida di una Seat Leon di proprietà di una ventisettenne di Selargius, è risultato essere sprovvisto di patente di guida. A seguito degli accertamenti compiuti è emerso che il denunciato era già stato sanzionato per la medesima violazione il 27 aprile scorso. Il veicolo è stato sottoposto a sequestro amministrativo e affidato in custodia giudiziale a una ditta specializzata di Quartucciu.