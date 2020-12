Alla guida oltre le 22 e ubriaco: 39enne nei guai a Villasimius

Stanotte a Villasimius, in via Garibaldi, i carabinieri della locale Stazione, durante un normale servizio di pattuglia hanno sottoposto a controllo una Fiat 500 di proprietà di un 39enne del posto, nullafacente, gravato da diverse precedenti denunce.

Questi, sottoposto ad accertamento etilometrico, con l’ausilio di un equipaggio dell’aliquota Radiomobile della Compagnia di San Vito nel frattempo intervenuto in supporto, è risultato essere positivo alla prima prova con un con un tasso alcoolico pari a 2,18 g/l. A questo punto l’uomo, con tono molto polemico, si è rifiutato di sottoporsi alla seconda prova (prevista dal codice della strada) ed è stato pertanto denunciato per guida in stato di ebbrezza alcolica. La patente di guida gli è stata ritirata, l’auto è stata sottoposta a sequestro amministrativo ai fini confisca.

All’uomo è stata inoltre contestata la violazione amministrativa prevista ai sensi del d.l. n. 19 del 25 marzo 2020 per violazione dell’obbligo di permanenza nella propria abitazione/domicilio dalle ore 22:00 alle ore 05:00, previsto dall’art. 1 comma 3 del DPCM 3 novembre 2020.