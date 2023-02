Alla guida dopo aver assunto cocaina causa un incidente: operaio denunciato a Settimo S.Pietro.

Ieri a Settimo San Pietro i carabinieri del Radiomobile di Quartu Sant’Elena hanno denunciato per guida in stato di alterazione psicofisica per uso di sostanze stupefacenti un operaio trentottenne di Maracalagonis, noto alle forze dell’ordine. A seguito di un sinistro stradale avvenuto in via San Salvatore mentre era alla guida della sua Fiat 600, l’uomo è stato sottoposto ad accertamenti urgenti sulla persona finalizzati ad accertare la presenza nel sangue di alcol e o di sostanze stupefacenti o psicotrope. Al termine della verifica è risultato positivo all’assunzione di cocaina.