Alla guida dell’autobus ubriaco, denunciato 29enne a Sant’Antioco

Ieri a Sant’Antioco, a conclusione di alcuni accertamenti, i carabinieri della locale Stazione hanno denunciato un 29enne, autista dell’A.R.S.T., già destinatario di precedenti denunce, indiziato del reato di guida sotto l’effetto dell’alcool. Nella circostanza, questi, nel tardo pomeriggio di ieri, in Piazza Repubblica, mentre si trovava alla guida di un autobus di linea di proprietà della società per cui lavora, ha impattato contro la rotonda spartitraffico. Sottoposto ad accertamento etilometrico da parte dei militari intervenuti, come da protocolli di legge, è risultato essersi posto alla guida con un tasso alcolemico pari a 2,13 g/l in entrambe le prove, dunque ben oltre quattro volte il limite massimo consentito. L’autobus è stato restituito alla società che ne è proprietaria. Al conducente del mezzo pubblico è stata ritirata la patente e ora rischia sicuramente il posto di lavoro.