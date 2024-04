Alla Giara avvistati i primi puledrini del 2024, ma è uno scherzo

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Non è il primo, e tanto meno sarà l’ultimo, che, sin dalle prime ore del mattino, cattura l’attenzione di tanti: da improbabili alleanze politiche in vista delle prossime elezioni amministrative a sorprendenti scoperte archeologiche, like e commenti si moltiplicano a vista d’occhio. Ma si tratta di fake, oggi consentite, e doverose, che strappano un sorriso a chi non pensa che sia uno scherzo. E così è accaduto anche per i cavallini della giara, gli animali selvatici che dimorano nella vasta area dell’altopiano basaltico della Sardegna centro-meridionale: inizialmente si nota il puledro e, subito dopo, un improbabile canguro che, di certo, non è presente nella fauna del territorio.

A Monserrato è quasi tutto pronto per eleggere il nuovo sindaco: “Basta! Mi candido con Locci!” avrebbe espresso Andrea Zucca, da sempre tra i banchi dell’opposizione e compagno della candita a sindaco Valentina Picciau con la quale condivide vita e progetti politici. Non solo: una notizia da far venire i brividi circola da ore riguardo il capoluogo sardo, una scoperta archeologica sorprendente divulgata da un luminare del campo. Ma non sveliamo oltre, rispettiamo la tradizione del 1° Aprile, quella della metafora che sostituisce l’esca dell’amo allo scherzo al quale abboccano, anche se solo per un attimo, le vittime del simpatico raggiro.