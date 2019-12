Alla Fiera di Cagliari ospite d’onore Babbo Natale: tanti eventi in un unico grande evento

Il Quartiere Fieristico si veste a Festa per ospitare un grande evento natalizio con ben 4 padiglioni coinvolti, oltre 150 espositori provenienti da tutta la Sardegna e dal resto d’Italia e Internazionali (reparto gastronomia) oltre ad una varia esposizione e al Villaggio di Babbo Natale, il visitatore troverà Spettacoli gratuiti e il Luna Park.

L’ Ingresso è gratuito e si svolge dalle h. 10,30 alle 22,00 nei seguenti giorni.

-6 all’ 8 dicembre

– 12 al 15 dicembre

– 19 al 23 dicembre

L’ EVENTO E’ COSI’ COMPOSTO:

FIERA NATALE –Padiglione I Piano terra.

Artigianato, articoli da regalo, prodotti alimentari, agroalimentari, e tante idee regalo nel maxi padiglione al coperto.

GUSTO IN FIERA – Padiglione I Piano Terra

Agroalimentare, show cooking, ricette, produttori in mostra con prodotti a Km zero.

CHRISTMAS FOOD VILLAGE– Padiglione G piano terra + area esterna

Cucine e cottura a vista con i cibi tradizionali che provengono da diverse parti della Sardegna, resto di Italia e dal Mondo. Oltre al classico maialetto e ricette tipiche nostrane, si potranno degustare i cibi tipici tedeschi, argentini, spagnoli, liguri, siciliani, americani e tantissima birra artigianale.

LA VIA DOLCE DEL CIOCCOLATO– Padiglione Gpiano terra al coperto di esposizione con ogni tipo di cioccolato, vin brullè, cioccolata calda, prezzel, waffel, mignon, panettoni di cioccolato e al Pistacchio, muffin, dolci caldi.

VILLAGGIO DI BABBO NATALE Padiglioni R al coperto.Il Villaggio di Babbo Natale ospita la Casa di Babbo Natale e i laboratori (aperti a partire dal 6 dicembre)

INCONTRA BABBO NATALE (a partire dall’8 dicembre per tutti i giorni) Babbo Natale passeggerà per la Fiera e raggiungerà il Christmas Palco in compagnia dei suoi amici elfi e del fidato Ziggy l’elfo racconta storie. Saluterà i bambini, racconterà qualche simpatico aneddoto (accesso gratuito)

FABBRICA DEI GIOCATTOLI* Il Maestro Elfo, insegnerà ai bambini la costruzione dei giocattoli di legnomacchinetta, orologio etc.

LABORATORIO DEGLI ELFI* Presso il laboratorio degli elfi ci sarà una sorprendente trasformazione… il bambino imparerà a costruire il suo cappello da Elfo, verrà truccato e proclamato “elfo” con tanto di attestato. Il laboratorio sarà gestito da “Seconda Stella”.

LABORATORIO NATALIZIO DI PITTURA* Elfa Angelica tra cavalletti, tempere, acquarelli e disegni insegnerà ai bambini a realizzare un bellissimo quadro. E’ previsto oltre il disegno realizzato un piccolo omaggio ad ogni bambino.

MERENDANDO CON BABBO NATALE* I Bambini vengono ricevuti nella Casa di Babbo Natale e i suoi aiutanti Elfi. Babbo Natale chiacchera con loro, gli racconta le sue avventure e risponde alle domande curiose dei bambini. Il Grande Elfo legge le fiabe e Babbo Natale offrirà dolcetti a tutti i bambini. Prima di andare via Babbo Natale fa la foto che verrà consegnata al bambino. Tempo ½ ora capienza 30 bimbi.

RACCOLTA DONI Presso l’ ufficio postale gli Elfetti raccoglieranno i doni che i visitatori generosi vogliono destinare ai bambini bisognosi. I doni verranno poi consegnati tramite l’ Assessore delle politiche sociali alle case famiglie.

*In alcuni laboratori e il Merendando di Babbo Natale è previsto la richiesta di un contributo per la copertura dei costi dei materiali e spese varie.

I laboratori prevedono orario continuato ed è possibile prenotarsi direttamente sul posto.

PROGRAMMA 1 settimana: “ASPETTANDO BABBO NATALE”

VENERDI06 DICEMBRE 2019

10,30 – 22,00 Apertura del Villaggio di Babbo Natale e dei Laboratori, apertura degli stand Espositivi della Fiera Natale, Padiglioni del Food, dolce e Giostre 11,00 – Ziu Franco mostrerà i giochi antichi e farà vedere come si costruiscono. Coinvolgerà adulti e bambini a giocare con i giochi di una volta 12,00 – Grande Clown Mozzarella per la gioia di Adulti e bambini animerà e giocherà con i bambini 16,00 – Grande Clown Mozzarella per la gioia di Adulti e bambini animerà e giocherà con i bambini 16,30 – Ziu Franco mostrerà i giochi antichi e farà vedere come si costruiscono. Coinvolgerà adulti e bambini a giocare con i giochi di una volta 17,00 – “Aspettando Babbo Natale” Addobbiamo l’Albero di Natale!!!!! Ritrovo con tutti i visitatori baby e famiglia per allestire e addobbare l’albero di Natale nell’ area spettacoli della Fiera di Cagliari. Ogni bambino porterà un addobbo (anche pallina personalizzata) Sarà il nostro amico Elfo posizionare le palline, che rimarranno esposte nell’ albero. 18,00- Bowling Bubbles Show: Spettacolo di Bolle giganti di Irina. Da una miriade di bolle piccole alle bolle giganti da record in chiave natalizia. A seguire l’Orso gigante Artic ballerà e giocherà con i bambini

SABATO 07 DICEMBRE 2019

10,30 – 22,00- Apertura del Villaggio di Babbo Natale e dei Laboratori, apertura degli stand Espositivi della Fiera Natale, Padiglioni del Food, dolce e Giostre 11,00 – Ziu Franco mostrerà i giochi antichi e farà vedere come si costruiscono. Coinvolgerà adulti e bambini a giocare con i giochi di una volta 12,00 – Grande Clown Mozzarella per la gioia di Adulti e bambini animerà e giocherà con i bambini 15,30- Ziu Franco mostrerà i giochi antichi e farà vedere come si costruiscono. Coinvolgerà adulti e bambini a giocare con i giochi di una volta. 16,00 – Grande Clown Mozzarella per la gioia di Adulti e bambini animerà e giocherà con i bambini 16,30–l’Artista Andrea Fiori stupirà e giocherà con i bambini con un esilerante spettacolo delle Bolle Giganti 17,00 – “Aspettando Babbo Natale” Addobbiamo l’Albero di Natale!!!!! Ritrovo con tutti i visitatori baby e famiglia per allestire e addobbare l’albero di Natale nell’ area spettacoli della Fiera di Cagliari. Ogni bambino porterà un addobbo (anche pallina personalizzata) Sarà il nostro amico Elfo posizionare le palline, che rimarranno esposte nell’ albero. 19,00 – l’Artista Andrea Fiori stupirà e giocherà con i bambini con le Bolle Giganti

DOMENICA 08 DICEMBRE 2019