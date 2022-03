Alina, da 15 anni a Cagliari: “Nessuno aiuta la mia Ucraina e questo mi fa male”

Alina Navroska, 42 anni, ucraina di Rivne, città a circa 320 km da Kiev e che dista 160 km dal confine con la Polonia. Una città di circa 250 mila abitanti, Alina abita in una casa di campagna che dista 50 km da Rivne, la incontriamo nel locale che gestisce a Cagliari, i suoi occhi azzurri illuminano un viso che ti fa pensare a una mamma preoccupata, una mamma ansiosa e soprattutto a una mamma che vorrebbe avere la sua figlia accanto, ma vorrebbe avere anche delle informazioni più sicure di quanto sta accadendo in Ucraina.

Alina quando sei arrivata per la prima volta qui in Sardegna?​ ​

Da 15 anni sto a Cagliari, c’è una mia sorella qui. Lei ci abita da 21 anni.

Cosa ti ha raccontato tua sorella della Sardegna e di Cagliari in particolare?​

​ Me ne ha parlato sempre bene. Io ho deciso di venire qui per dare un futuro a mia figlia che ha 21 anni e vive in Ucraina e a mia madre che è pensionata, sono qui perché lo stipendio in Ucraina non ci permette di vivere dignitosamente. Noi eravamo anche fortunati a vivere in campagna. Quindi avere animali da cortile, l’orticello che ci permetteva di vivere anche con poco.

Quanto è lo stipendio medio in Ucraina?

Guarda. Per darti un’idea, mia madre che è pensionata, mensilmente riceve l’equivalente di 60 -70 €.

E con una pensione del genere cosa si acquista in Ucraina?

Ripeto, noi eravamo fortunati a vivere in campagna, grazie al fatto che avevamo il terreno e gli animali d’allevamento, ma in città con quella cifra è davvero difficile vivere, in città non si riesce a vivere con uno con una cifra mensile del genere. Assolutamente, in particolar modo d’inverno, da noi il riscaldamento è obbligatorio a causa delle temperature molto basse e anche se ora si può regolare, le spese sono sempre eccessive.​

​ Alina dopo 15 anni che sei qui in Sardegna che idea ti sei fatta di Cagliari e dei Sardi in genere?

Ho girato tutta la Sardegna, anche per pochi giorni e in vacanza. Ho visto anche le zone interne come l’Ogliastra, mi piace la Sardegna e le sue città, Cagliari è molto bella.

Arriviamo al 24 febbraio 2022, come hai appreso la notizia dell’attacco russo?

Appena ho visto la notizia sul web, ho chiamato subito mia figlia. Lei è rimasta nella casa dove stava, in città. perché studia all’università e sta lì con il fidanzato.​ In questa casa c’è un seminterrato che funge da rifugio, loro sono stati allertati perché poco distante da dove abita mia figlia c’è un aeroporto internazionale, quindi si temeva un bombardamento proprio sull’aeroporto e alla fine c’è stato davvero e mia figlia è rimasta si è rifugiata nel seminterrato a Rivne. Lei mi tranquillizzava prima dell’attacco, dicendomi: “mamma non succede niente”. Invece io Ero davvero preoccupata prima dell’attacco e credevo che i Russi alla fine avrebbero davvero fatto la guerra. Quando hanno iniziato a bombardare l’aeroporto a due passi da dove si trova mia figlia con il fidanzato, hanno deciso di andare nella nostra casa in campagna. Sono partiti alle 19 e dopo, alle 4 del mattino sono iniziati i bombardamenti, quindi nel paese in campagna hanno preso un’altra ragazza la cui madre è voluta rimanere nella sua casa, è una signora di 60 anni, mia figlia, il fidanzato e la figlia di questa signora sono andati verso la Polonia. Sono riusciti ad arrivare al confine e sono rimasti lì per due giorni perché c’era una fila incredibile, mia figlia è riuscita ad attraversare la frontiera e adesso è in Polonia, mentre il fidanzato che ha 21 anni, è stato rispedito indietro ed è tornato nella nostra casa di campagna.​

Quindi tua figlia attualmente si trova in Polonia, cosa vuole fare?​​

Lei non riesce a stare più in Polonia e vuole tornare a casa in Ucraina. Nella nostra casa di campagna.

Alina, nel 1991 l’Ucraina diventa indipendente tu avevi 11 anni davanti a quanto è accaduto il 24 Febbraio del 2022 che idea ti sei fatta? Cosa pensi del presidente Volodymyr Zelensky?​

​Zelensky era un comico, ma per davvero. Però nessuno si aspettava tanto coraggio e tanto orgoglio accompagnato dalla determinazione. E’ rimasto a Kiev con la moglie e le due figlie, mentre altri politici e altri deputati, sono scappati, sono andati nei Carpazi. Lui invece ha detto: “il popolo mi ha scelto e io rimango con il popolo” e sta facendo davvero di tutto per il suo popolo.​​

Cosa vorresti di più in questo momento?​

​ Voglio la libertà. Vorrei che ci fosse la pace subito anche senza pensarci, Zelensky ha chiesto il cessate il fuoco immediato e anche se gli Ucraini stanno resistendo, io mi auguro che finisca presto. Già è passato una settimana, basta. A noi fa male vedere che non ci stanno aiutando, abbiamo chiesto aiuto alla Nato, ma questo aiuto noi non lo vediamo e ci fa male.​ Perchè stiamo combattendo con una forza militare che ha molti più uomini e mezzi rispetto a noi mi fa male davvero il cuore pensare che non ci stanno aiutando.

Adesso parliamo della comunità ucraina a Cagliari. Siete in tanti?​​

Sì, siamo in tanti, non so il numero preciso, anche se io non esco mai, ho giusto qualche serata libera, ma devo lavorare qui ci sono le tasse da pagare.​

​ Lasciamo Lina. Che guida la sua attività di ristoratrice senza concedersi un attimo di pausa e con in mente la figlia.​ Che a tutt’oggi è ancora in Polonia.