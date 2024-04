Ali gialle e scafo d’argento, la nuova Luna Rossa svelata a Cagliari strega il mondo (VIDEO)

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cagliari è diventata ancora una volta il centro del mondo della vela grazie al varo della nuova Luna Rossa. Ali gialle e scafo d’argento, ecco AC75, pronta a gareggiare dopo qualche rifinitura ulteriore alla prossima Coppa America, la regata velica più antica al mondo. Al porto presenti tantissimi curiosi ma soprattutto vip. Miuccia Prada e il patron Patrizio Bertelli su tutti, ovviamente insieme al team di Luna Rossa al completo capeggiato dallo skipper Max Sirena. Il battesimo con la classica rottura della bottiglia di champagne sullo scafo è stato fatto da Miuccia Prada, subito dopo le preghiere e le benedizioni di monsignor Baturi. L’evento è stato off limits per i curiosi e tifosi non accreditati, che si sono dovuti accontentare di assistere alla cerimonia del molo Ichnusa o via Facebook o assiepati a Su Siccu o in zona Darsena.

Anche la presidente della Regione Sardegna Alessandra Todde ha preso parte questa mattina al varo. “Luna Rossa è una presenza importante per la Sardegna”, ha sottolineato la presidente, “un impatto che può avere riflessi positivi per tutto il territorio sardo. Questa è anche l’occasione per impostare una nuova stagione di programmazione di cui la Sardegna ha estremo bisogno. Noi vogliamo porci come Regione non in modo tattico per sfruttare lo spot di un grande evento, ma lavorare ogni giorno per programmare queste presenze e far sì che ci possano essere in futuro diversi grandi eventi di questo genere. Vogliamo lavorare”, ha poi aggiunto Alessandra Todde, “affinché si crei un contesto strutturale per lo sport e per il turismo di quest’Isola. La Sardegna riparte e deve farlo anche investendo su sé stessa, sulla sua capacità, sulle sue caratteristiche e sulle competenze”.