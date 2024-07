Alghero, sequestrati vegetali e carne privi di certificazione provenienti dal Bangladesh

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Nell’ambito dell’attività antifrode svolta presso la sala arrivi internazionali dell’Aeroporto “Riviera del Corallo” di Alghero, i Funzionari dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Sassari, unitamente ai militari della Guardia di Finanza, hanno fermato e sottoposto a controllo due passeggeri provenienti dal Bangladesh via Roma Fiumicino, che detenevano nei bagagli imbarcati nella stiva dell’aereo complessivamente 16 kg di prodotti vegetali di varia natura tra frutta, verdura e semi non identificabili, privi di etichettatura che ne attestasse l’origine, la specie, e della relativa certificazione fitosanitaria. Nei bagagli erano presenti anche 3 kg di carne alla rinfusa, senza la certificazione sanitaria.

I vegetali sottoposti a sequestro amministrativo sono custoditi presso i depositi doganali dell’aeroporto di Alghero, in attesa delle analisi igienico-sanitarie del fitopatologo dell’Assessorato Agricoltura e Riforma Agropastorale della Regione Autonoma della Sardegna, in applicazione di quanto previsto dai Regolamenti (UE) n. 2016/2031 e n. 2017/625, per contrastare l’introduzione nel territorio dell’Unione Europea di organismi nocivi e di agenti patogeni infestanti per le specie autoctone.

Per quanto riguarda la carne sequestrata invece, questa è confiscata per poi essere smaltita ai sensi del Reg. Delegato (UE) 2019/2122 e del Decreto del Ministero della Salute 10 marzo 2004.