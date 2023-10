Alghero “scippa” Ligabue, i big della musica snobbano Cagliari senza spazi per i grandi concerti

Piccola ma doverosa premessa: Capodanno è un giorno jolly per tutte le amministrazioni comunali che puntano agli artisti di grido per brindare in piazza. Detto questo, fa sicuramente pensare il fatto che Luciano Ligabue, da decenni una delle rockstar più amate dagli italiani, torni in Sardegna dopo quasi cinque anni di assenza ad Alghero, per il Capodanno. La città catalana si frega le mani, il sindaco Mario Conoci esulta e parla già di una “notte memorabile, così girerà l’economia in tutta la città”, e lo stesso Liga ha chiamato a raccolta i suoi tanti fan sardi con un video su Facebook. Solo pochi mesi fa si ipotizzava, meglio, si sperava in una data di Ligabue a Cagliari del suo nuovo tour. La Fiera come unica location per ospitarlo, ma poi sul calendario del rocker di Correggio il nome di Cagliari non è mai comparso. E così, mentre Olbia è in pole position per un 31 dicembre 2023 con Zucchero, riemerge il problema di una mancanza di spazi adatti a Cagliari per i grandi eventi.

Il tentativo più recente è stato quello di utilizzare l’area dell’ex ippodromo, ma è stato un flop totale. L’Arena Beach ha ospitato zero concerti. E in città sono mancati i cosiddetti big della musica. I concerti grossi all’Anfiteatro non si svolgeranno mai più, l’Arena Sant’Elia dei tempi di Zedda sindaco non esiste più e il successore, Paolo Truzzu, a pochi mesi dalla scadenza del mandato non è riuscito a trovare una location adatta per i concertoni e i grandi eventi. E i big continuano ad andare dove c’è posto, come per esempio a Pula. E chiudono contratti per il Capodanno nel nord dell’Isola. A Cagliari non si sa ancora chi salirà sul palco a San Silvestro: in pole i Pinguini Tattici Nucleari e Sfera Ebbasta. Nomi che piacciono ai giovani ma, con tutto il rispetto, impossibili da paragone ai “mostri sacri” della musica italiana.