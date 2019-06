Alghero, oltre cento atleti alla manifestazione sportiva di spinning

Tutto pronto per la terza edizione della manifestazione sportiva di spinning organizzata dalla Asd Valverde con il patrocinio del Comune di Alghero e della Fondazione Alghero. Oltre cento atleti provenienti da tutta la Sardegna si daranno battaglia a colpi di pedale, spinti dal ritmo incalzante della musica e degli istruttori. Alguer Ride Spinning for Centro di Ascolto il titolo dell’evento che si svolgerà questo sabato nello splendido scenario del Mirador Giuni Russo con inizio alle ore 18.30. Gli atleti saranno impegnati in due Ride, la prima alle 18.30 con gli istruttori Roberto Maloccu, Stefano Ferro e Laura Bandiera, mentre la seconda, che inizierà alle 19.30, sarà guidata dagli “Italia Spinning Team” il quartese Pedro Settembre e il pugliese Nico Bucci. Anche quest’anno il ricavato dell’evento sarà devoluto in beneficenza. Due anni fa fu acquistato un lettino per il reparto di pediatria del S.S. Annunziata di Sassari, lo scorso anno dei buoni spesa per la Caritas di Alghero mentre quest’anno il ricavato sarà devoluto al Centro di Ascolto di Alghero, associazione che si occupa di famiglie bisognose e di donne vittime di violenza. “Un ringraziamento particolare al Comune e alla fondazione Alghero per la collaborazione e la sensibilità dimostrata per questo evento il cui ricavato – ha sottolineato il presidente della Valverde Costantino Marcias – andrà in beneficenza al Centro di Ascolto di Alghero. Infine un grazie particolare all’istruttore Roberto Maloccu il vero deus ex machina della manifestazione”.