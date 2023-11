Alghero e Olbia, b&b e case vacanza quasi esauriti per Capodanno: da 200 a 600 euro a coppia

Sono bastati i nomi, e che nomi: Luciano Ligabue, primo “spoiler” che ha fatto decollare Alghero tra le città sarde regine del 31 dicembre 2023. Qualche giorno dopo è arrivata anche Olbia, con Zucchero e Salmo. Ed è boom di prenotazioni di b&b e case vacanza. E, attenzione, perchè solo per una notte nella città famosa per il corallo e che ospiterà il re di “Certe Notti”, “Tutti vogliono viaggiare in prima”, “Eri bellissima” e tanti altri successi si spendono tra i 200 e i seicento euro. Bed and breakfast più economici, tanto per cambiare, si possono ancora trovare a quasi due chilometri e mezzo di distanza dalla zona dove sarà allestito il palco del Liga. E le stanze a disposizione, stando ai principali siti online di prenotazione, sono quasi esaurite. La caccia va avanti anche sui social, Facebook in testa, dove tanti sponsorizzano una camera più bagno, cucina non inclusa, a 400 o cinquecento euro a notte, sempre per due.

Prezzi simili anche a Olbia, dove magari si riesce a risparmiare qualche decina di euro pur di avere un alloggio sicuro dopo il concertone con brindisi di buon 2024 di Zucchero e Salmo. Spiccano offerte, per così dire, da 470 o 595 euro, con la possibilità di lasciare l’alloggio anche dopo mezzogiorno o entro le quattordici. Un orario più umano rispetto ai soliti check out obbligatori entro le dieci o le undici durante il resto dell’anno. Ma Capodanno è tutta un’altra storia. Storia che Cagliari, il capoluogo sardo, deve ancora scrivere dall’inizio: il nome o i nomi di chi calcherà il palco tra via Roma e il Largo resta un mistero. E Alghero e Olbia ringraziano.