Alghero, 44enne trovato morto in mare coi piedi legati da funi: aperta un’inchiesta

È stata aperta un’inchiesta sulla morte di un 44enne di Alghero, Giuseppe Delrio, senza fissa dimora, trovato nelle acque del porto da un pescatore, che come ha visto il cadavere galleggiare ha subito dato l’allarme. Sul posto sono piombati gli uomini della guardia costiera e, in simultanea, i carabinieri della compagnia cittadina. Il corpo di Delrio è stato recuperato a fatica: stando a dei primissimi riscontri, tutti comunque da verificare, sul suo corpo non sarebbero stati notati segni evidenti che possano far pensare ad una morte violenta, ed è stato trovato anche un suo zainetto con alcuni oggetti personali del quarantaquattrenne. La Procura, comunque, ha deciso di volerci vedere chiaro: il cadavere di Giuseppe Delrio è stato trasportato all’istituto legale di medicina legale di Sassari, a disposizione dei medici che dovranno analizzarlo e fornire tutte le risposte del caso agli inquirenti.

Delrio potrebbe avere perso l’equilibrio ed essere scivolato in acqua nella notte, rimanendo fatalmente impigliato alle cime di una delle tante barche ormeggiate al porto della città catalana.