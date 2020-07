Alexandra, muore a 25 anni nel giorno delle sue nozze: la sposa era allergica alle noci. Uno shock anafilattico, il tragico destino di una ragazza che muore proprio nel giorno del suo matrimonio: non sapeva di essere allergica alle noci, mangiate in una fetta di noci nella torta del ricevimento. Ora sul caso sta indagando la polizia: la vicenda è avvenuta a Mosca, nella capitale russa, dove ora in tanti piangono Alexandra Erokhova per quella che è una tragedia inspiegabile, dovuta alla fatalità più che a una imprudenza. Ma secondo quanto dichiarato da molti esperti, i casi di questo tipo di allergia in Europa sono in costante aumento.