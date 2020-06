Alex Zanardi in terapia intensiva, tutta l’Italia fa il tifo per lui: “Non mollare”

È terminato il delicato intervento chirurgico eseguito dai medici dell’ospedale di Siena su Alex Zanardi, il campione sportivo paralimpico rimasto coinvolto in un incidente stradale con la sua handbike. Adesso si trova, sempre in condizioni gravissime, nel reparto di Terapia intensiva. E i messaggi di solidarietà da parte di tantissime persone fioccano ovunque sui social. Il premier Giuseppe Conte si unisce al coro di auguri per Zanardi: “Mai ti sei arreso e con la tua straordinaria forza d’animo hai superato mille difficoltà. Forza Alex, non mollare. Tutta l’Italia lotta con te”.