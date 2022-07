Alessia e Giulia Pisanu, due piccoli angeli: muoiono travolte dal treno due ragazzine di origine sarda. Ed è la tragedia del weekend, la più amara, che sicuramente si poteva evitare: hanno perso la vita le due sorelle di 15 e 17 anni di Castenaso (Bologna), ma di origine sarda. C’è una famiglia distrutta, la famiglia Pisanu. Le due ragazzine Giulia, la maggiore, e Alessia, sono morte travolte da un treno che non doveva proprio fermarsi a Riccione. Ecco nei dettagli alcuni particolari riportati sulla terribile vicenda dal nostro giornale partner Quotidiano.net: “Un treno che a Riccione non si sarebbe mai dovuto fermare e che invece ha arrestato la propria corsa 700 metri dopo la stazione, solo dopo avere colpito violentemente le due ragazze. Alcuni testimoni riferiscono che le giovani avrebbero tentato di attraversare i binari barcollando, ma la Polfer sta indagando. “Ci è arrivata la conferma che non avremmo mai voluto: le due giovani sorelle travolte da un treno a Riccione sono, purtroppo, nostre concittadine. Siamo senza parole davanti a questa tragedia cosi difficile da capire e da accettare e proviamo un dolore incolmabile”, scrive il Comune di Castenaso guidato dal sindaco Carlo Gubellini. “È un grande dolore per tutta la comunità”, dice il primo cittadino. “L’intera comunità di Castenaso si stringe attorno ai genitori, ai familiari, agli amici: Giulia e Alessia, che la terra vi sia lieve. Siete volate via troppo presto”.