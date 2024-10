Alessandro Cambuca ucciso dopo la festa da sei coltellate, una al collo e cinque al torace

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Cinque coltellate al torace e una al collo. E’ morto così Alessandro Cambuca, il 27enne ucciso domenica mattina ad Assemini dal 24enne Fabio Concas, in carcere a Uta con l’accusa di omicidio: lo ha stabilito l’autopsia eseguita nel pomeriggio dal medico legale Roberto Demontis. L’omicidio è avvenuto nella notte tra sabato e domenica in una casa dove i due, che si conoscevano da tempo ed erano amici, stavano passando la notte con altre persone, dopo aver partecipato alla festa di Santa Greca a Decimo. È stato lo stesso Cambuca, gravemente ferito, dopo aver cercato aiuto bussando alle porte di altre stanze, a raccontare di essere stato colpito dalle coltellate da Concas, che poi è stato rintracciato dai carabinieri a Cagliari, fermato e portato in carcere. Per l’accoltellato, invece, il decesso è avvenuto qualche ora dopo all’ospedale Brotzu tra le lacrime dei genitori e della compagna, incinta del loro terzo figlio.

I parenti di Cambuca sono tutelati dagli avvocati Carlo Demurtas e Laura Pirabra. È Franco Villa, invece, l’avvocato di Fabio Concas: domattina, alle 9, previsto l’interrogatorio di garanzia davanti al gip Giorgio Altieri. Sarà un’altra occasione, per il 24enne, per parlare e raccontare cosa sia successo nell’appartamento semidiroccato di via Tuveri ad Assemini. Quando è stato arrestato aveva fatto scena muta.