Alessandra Zedda: “Tolleranza zero agli episodi di criminalità e al degrado a Cagliari”

“Gli ennesimi episodi di criminalità, sfociati nella tragica morte di un uomo in via Caprera e nel pestaggio di un altro in via del Collegio, sono il segno di una situazione di degrado che non può più essere tollerata – dice la candidata sindaco, Alessandra Zedda – È necessario adottare con estrema urgenza tutte le misure a disposizione, e metterne in campo di altre, per contrastare il fenomeno della malamovida e della criminalità a Cagliari”.

La sicurezza. È una delle priorità del programma di centrodestra perché “riaprire la città significa anche renderla sicura – aggiunge la candidata sindaco, che annuncia una delega speciale per la sicurezza: il fenomeno deve essere affrontato in maniera tempestiva ed efficace, per questo motivo richiede un’azione amministrativa dedicata. “Adotteremo il patto per la sicurezza per uno sforzo congiunto di amministrazione, prefettura, forze dell’ordine, associazioni, parrocchie: dobbiamo lavorare insieme per prenderci cura della nostra città, dei nostri quartieri e delle nostre vie – conclude la candidata sindaco – Contro il degrado e l’insicurezza saremo intransigenti e adotteremo le misure necessarie: disporremo una migliore illuminazione, garantiremo la presenza di presidi di forze dell’ordine, anche coinvolgendo le polizie locali dei comuni metropolitani e riqualificheremo i nostri spazi urbani per renderli sicuri e nuovamente aperti alla fruizione.

Il cordoglio per la morte di Fabio Piga. “Mi stringo alla famiglia di Fabio Piga ed esprimo il cordoglio per una morte insensata e tragica. Sono momenti in cui bisogna fermarsi a riflettere: queste tragedie non devono mai più accadere. Auguro anche al giovane rapinato e pestato una pronta guarigione”