Alessandra Todde, l’ultima stoccata: “Il riconteggio totale dei voti non è previsto dalla legge”

Alessandra Todde: “Il riconteggio totale dei voti non è previsto dalla legge”. La neo Presidente della Sardegna è stata intervistata questo pomeriggio nel programma di Monica Maggioni “In mezz’ora” su Rai 3. La Todde ha risposto con tranquillità alle domande della giornalista facendo il punto della situazione dopo giorni concitati fra i festeggiamenti della notte della vittoria, voglia di realizzare ciò che si è promesso ma anche tanti dubbi sollevati dalla controparte del centro destra, che vuole vederci chiaro. “Aspettiamo che vengano scrutinate le ultime sezioni, sono 22 ma abbiamo una forchetta fra i 1450 e i 1600 che ci lascia tranquilli”- afferma la Todde. “Il riconteggio totale non è previsto dalla legge, si può fare un ricorso ma deve essere motivato in maniera precisa e sulle singole sezioni”. Ciò che è certo è che i Sardi e la Sardegna chiedono certezze immediate e un sistema di conteggio più veloce e moderno.