Alessandra Todde a Pula con Carla Medau: folla in piazza Tina Anselmi

La corsa alle poltrone regionali stamane si è fermata a Pula, nella piazza Tina Anselmi, piazza voluta e realizzata grazie a Carla Medau, ex sindaca di Pula ora in corsa per le elezioni regionali nella lista civica Orizzonte Comune, nella coalizione di Alessandra Todde. Ad accoglierla tantissime cittadine e cittadini. Si è parlato dei tanti problemi che coinvolgono l’intera Sardegna: l’industria e la scommessa della nuova multinazionale che ha rilevato la Saras, che dovrà affrontare la transizione energetica , il settore del turismo, senza tralasciare l’agricoltura, settore d’eccellenza del nostro territorio, in cui pesano i mancati investimenti e i grandi ritardi nell’erogazione dei contributi. Si è toccato anche il tema cruciale della sanità, in cui i problemi sono enormi, come la mancanza di personale e presidi per poter fornire assistenza medica adeguata, in tempi ragionevoli.

Todde non ha tralasciato neanche la questione dell’etica e della credibilità della politica in una regione coinvolta in diverse delicate inchieste. All’incontro hanno partecipato cittadini e cittadine pulesi e tante persone, candidate e candidati dei comuni vicini.