Alcolici somministrati a minori, 14enne finisce in ospedale: tre denunce in un bar a Castiadas

C’è voluto un po’ di tempo e questo è normale. Il tutto risale a fine agosto quando un gruppo di infra-quattordicenni (tra cui due dodicenni) provenienti da varie località del “continente” tra cui Roma, Firenze e Alessandria, si sono ritrovati a trascorrere un pomeriggio in compagnia in un bar di Costa Rei. Dopo la spiaggia una bibita rinfrescante ci può stare. Se non fosse che, per idea di qualcuno, probabilmente per una bravata, si era passati ai super alcolici: vodka, lemon vodka, “angelo azzurro” e sambuca, fino a quando una quattordicenne fiorentina non ha accusato un malore ed è finita in ospedale. A quel punto i genitori, una volta superato lo spavento, avendo la figlia recuperato una condizione psicofisica accettabile, hanno potuto apprendere dall’adolescente stessa che la causa di quell’episodio infelice erano state delle bevande alcoliche, inopinatamente richieste e somministrate. A questo punto è partita una denuncia da parte degli stessi genitori, formalizzata presso la Stazione Carabinieri di Castiadas.

I militari hanno acquisito la descrizione dei due baristi e del giovane cameriere che avrebbero fornito ai ragazzini bevande alcoliche e hanno tentato di risalire agli amici della spiaggia che con la ragazza avevano compiuto la bravata, in maniera da poter meglio definire ogni responsabilità. Sia pure con qualche difficoltà, sono stati identificati a Firenze e Alessandria almeno due famiglie, che sono state intervistate dai carabinieri del posto su incarico dei colleghi di Castiadas. Il tutto si è rivelato utile per la ricostruzione delle responsabilità. È emerso chiaramente il fatto che i gestori del bar avessero somministrato bevande alcoliche a ripetizione a un gruppo di cinque minori, provocando infine l’ubriachezza e il malore della 14enne. Tutto e finito in un’informativa di reato, diretta alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari, nella quale si ipotizza a carico di tre persone il reato di somministrazione di alcolici a minori art. 689 c.p. e la determinazione in altri dello stato di ubriachezza, 690 c.p.