“Io sono la resurrezione e la vita; chi crede in me, anche se muore, vivrà; chiunque vive e crede in me, non morirà in eterno”.

ALBERTO LAI

Addolorati ne danno il triste annuncio la moglie Vanda con i figli Simona, Alessandra, Fabrizio, Diego, i nipoti, i generi e le nuore.

Il rito funebre sarà celebrato lunedì 18 alle ore 10:30, presso la Parrocchia San Paolo in piazza Giovanni XXIII in Cagliari.

Agenzia funebre Don Bosco 3887869350