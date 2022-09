Albero abbattuto a Genneruxi, il Comune: “Intervento necessario per tutelare l’incolumità pubblica”

È stato eseguito giovedì 8 settembre 2022 un intervento di messa in sicurezza, tramite abbattimento, di un unico esemplare di Cercis siliquastrum, comunemente detto “Albero di Giuda” in via Galvani a Genneruxi.

Tale tipo di intervento si è reso necessario per garantire la pubblica incolumità dei cittadini dopo le verifiche effettuate dagli agronomi del Comune di Cagliari.

In precedenza, infatti, il Comando dei Vigili del Fuoco di Cagliari, il 30 agosto, era intervenuto per la rimozione di un grosso ramo sbrancato sopra un automezzo in sosta. Durante le operazioni di messa in sicurezza, i Vigili del Fuoco hanno rilevato lo stato di cavità del tronco e conseguentemente hanno inviato, il 1 settembre, una segnalazione al Servizio Verde Pubblico comunale per le verifiche di competenza. Al termine delle quali, appunto, è stato deciso di procedere con l’abbattimento.