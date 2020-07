Al via “Pula Dimensione Estate 2020”: ecco il ricco programma di eventi

Un cartellone variegato che prevede gli immancabili appuntamenti di Nora con il Festival La Notte dei Poeti e Nora Jazz Festival, intrattenimento musicale, carnevale estivo, musica cubana, l’amatissimo gruppo dei Loungedelica, fino ad arrivare a uno degli appuntamenti più attesi: la terza edizione del Pula Buskers Festival, la kermesse degli artisti di strada, un appuntamento diventato imperdibile.

La novità di quest’anno è Pula Hoop, progetto unico in Sardegna, in cui gli artisti suoneranno su un trenino elettrico, a impatto ambientale zero, che regalerà un intrattenimento musicale itinerante in tutte le vie centrali di Pula a beneficio di tutte le attività commerciali. Ci sarà poi la proiezione, nel giardino del Teatro Maria Carta, del film “L’Agnello” per il quale la nostra concittadina Nora Stassi ha vinto il premio “Alice nella città” per l’interpretazione. Prima della proiezione del film ci sarà anche un interveno del regista Mario Piredda e dell’attrice Nora Stassi.

Da sottolineare anche i due appuntamenti con Torri e Tramonti organizzato in collaborazione con gli Enti Locali, in cui progetti musicali sardi si fondono a scenari da favola come la Torre di Cala d’Ostia e le Colonne dell’atrio tetrastilo di Nora.

“Sono stati necessari mesi di lavoro per predisporre, con la crisi Covid in atto, un calendario di eventi che siamo certi saprà accontentare diverse esigenze” afferma la Sindaca Carla Medau “E’ un programma di cui andare orgogliosi in un periodo così difficile come quello che stiamo vivendo”.

“La programmazione ha purtroppo subito dei cambiamenti e dei tagli sostanziali legati all’emergenza Covid-19” afferma l’Assessora Pirisinu “ma ci siamo impegnati affinché i cittadini, i turisti e i visitatori possano comunque godere di momenti di divertimento e spensieratezza. Purtroppo per questioni logistiche abbiamo dovuto rinunciare ad eventi consolidati come ArtiFolk e Nora Summer Festival che riproporremo l’anno prossimo. Siamo comunque soddisfatti di aver portato avanti i tre Festival La Notte dei Poeti, Nora Jazz e Pula Buskers”.