Al via i lavori del “Percorso Vita”: a Sennori nasce un circuito per praticare sport all’aria aperta

Al via entro metà gennaio ai lavori del progetto “Percorso Vita”, con il quale sarà realizzato un camminamento di 3 km e 210 metri che si svilupperà sulla circonvallazione, lungo la strada provinciale 72, consentendo l’attività fisica all’aria aperta. Questa mattina in Municipio è stato firmato il contratto con l’impresa Angius Costruzioni, cui sono stati aggiudicati i lavori.

L’intervento sarà sviluppato con una spesa di circa 1 milione di euro, finanziato con mutuo a tasso zero dall’Istituto per il Credito Sportivo, banca pubblica a servizio del Paese per il sostegno allo sport e alla cultura. Il progetto, redatto dall’Ufficio tecnico del Comune, prevede la realizzazione di un percorso esclusivamente pedonale che affiancherà la strada provinciale, toccando i quartieri comunali Montigeddu, Santa Vittoria, le Conce, fino al campo sportivo “Basilio Canu”. Lungo i 3,21 chilometri del percorso ci saranno tre punti di sosta con vista panoramica sul Golfo dell’Asinara, uno dei quali dotato di area fitness attrezzata, con tanto di pannelli illustrativi che spiegheranno come svolgere al meglio gli esercizi fisici.

«Questo è un progetto cui la nostra amministrazione teneva molto, perché racchiude in sé un’alta valenza sociale, promuovendo lo sport e le buone pratiche di vita», commenta il sindaco, Nicola Sassu. «Con la firma del contratto con la ditta vincitrice della gara d’appalto si potrà dare inizio ai lavori di una infrastruttura richiesta e attesa dai cittadini», aggiunge il consigliere delegato ai Lavori pubblici, Salvatore Piredda, «Da tempo i sennoresi segnalavano la necessità di poter usufruire di un luogo sicuro dove poter passeggiare e praticare lo sport all’aperto».