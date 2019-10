Al Teatro Massimo di Cagliari anteprima del Festival Tuttestorie

Tutto pronto per il taglio del nastro del 14° Festival Tuttestorie di Letteratura per Ragazzi “TERRATERRA. Racconti, visioni e libri di sopra e di sotto”, che dal 10 ottobre porterà nel capoluogo sardo e in altri 14 centri dell’Isola il meglio della produzione letteraria e dell’illustrazione per ragazzi italiana e internazionale. Ma in attesa dell’avvio del programma, sabato 5 e domenica 6 ottobre Tuttestorie, in collaborazione con Sardegna Teatro e Autunno Danza, offrirà al proprio giovane pubblico due giornate di anteprima al Teatro Massimo di Cagliari con Milo e Maya, spettacolo dedicato ai piccolissimi. Sul palco una grande tavolata bianca apparecchiata dove piatti, bicchieri stoviglie, diventeranno gli strumenti per produrre suoni, voci in un percorso che coinvolge i bambini in una scoperta multisensoriale e che li porterà a piccoli passi all’opera lirica: da ascoltare e cantare insieme. Lo spettacolo, firmato da Michele Losi con la regia di Anna Fascendini per un progetto di Opera Baby, è una coproduzione AsLiCo e ScarlattineTeatro. Milo e Maya andrà in scena sabato 5 ottobre alle 17.30 e domenica 6 alle ore 11 per bambini dai 3 ai 5 anni, mentre domenica alle 17.30 sarà dedicato ai piccolissimi dagli 0 ai 24 mesi. Il 7 ottobre è previsto un matinée per la scuola dell’infanzia. Prenotazioni allo 070/2796620 – info@sardegnateatro.it.

La presenza a Cagliari di Scarlattine Teatro prosegue con il corso di formazione per adulti Con lo sguardo piccolo, un percorso per avvicinarsi con il teatro ai bambini da 0 a 3 anni a cura di Anna Fascendini. Il laboratorio si propone di indagare oltre che la spazialità, i materiali, i tempi e i suoni utili ad uno spettacolo per la primissima infanzia anche la qualità di uno stare in scena. Il corso è rivolto a venti partecipanti attori, danzatori, registi, insegnanti e educatori. Iscrizioni su formazione@sardegnateatro.it.

Venerdì 11 ottobre Scarlattine Teatro si sposta all’EXMA con Angeli di Terra di e con Anna Fascendini e Diego Dioguardi, con la drammaturgia di Giusi Quarenghi. In scena un’attrice e un musicista compiono un rituale di trasformazione della materia che riporta fertilità alla terra, salvando metaforicamente ciò che di più prezioso e in pericolo abbiamo al mondo: la vita delle piante. Prenotazioni e info: segreteria.autunnodanza@gmail.com – 3491841247

Il programma completo del 14° Festival Tuttestorie è consultabile su www.tuttestorie.it