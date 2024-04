Al Salone del Mobile con Neon Europa per arredare  il vostro locale o ufficio

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

Siete pronti per scoprire l’ultima tendenza nell’arredamento per bar, ristoranti, hotel e uffici?

Neon Europa è un rivenditore specializzato in arredi da interno e da esterno dei migliori marchi italiani , rinomati per design, qualità e durabilità dei prodotti a prezzi competitivi.

Neon Europa sarà presente al Salone del Mobile presso gli stand dei suoi numerosi fornitori per accompagnarvi in un viaggio attraverso il design italiano.

Per l’arredo del vs bar – ristorante – hotel potrete visionare arredamento e complementi da interno e da esterno: tavoli, sedie, divani, illuminazione, pergole, ombrelloni, paraventi per dehor.

Per l’arredo del vs ufficio potrete visionare: scrivanie, sedute, sistemi di archiviazione, illuminazione, pareti divisorie, pannelli acustici, soluzioni per le sala riunioni , d’attesa e biblioteche.

Desiderate esplorare le collezioni del 2024 in anteprima? Non esitate a contattarci per prenotare un appuntamento personalizzato al tel 070240660 – [email protected]

Non perdete l’opportunità di trasformare i vostri spazi con stile e raffinatezza, sia che si tratti di un bar accogliente, di un ristorante elegante, di un hotel di lusso o di un ufficio funzionale ed efficiente.

Vi aspettiamo al Salone del Mobile!