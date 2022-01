“Al Policlinico Universitario di Cagliari troppi pazienti positivi, fuori controllo anche i contagi degli operatori”

Cotinuano emergenze e polemiche che ballano attorno al Policlinico di MOnserrato. Il sindacato Usb Sanità, con una nota firmata oggi dal segretario Gianfranco Angioni e da Maurizio Cara, denuncia una situazione sempre più vicina al collasso: “Inaccettabile e farraginosa la predisposizione trasmessa il 22 Gennaio dal Direttore Sanitario Dott. Ferdinando Coghe, lo stesso che alcuni giorni fa, dopo la manifestazione promossa dall’UNIONE SINDACALE DI BASE a cui hanno aderito numerosi operatori, ha dichiarato che erano necessari sacrifici da parte degli Operatori , adesso cerca di correre al riparo dopo che i buoi sono scappati dalla stalla. E’ oramai evidente il completo fallimento delle politiche organizzative portate avanti in questi anni all’interno dell’AOU di Cagliari, un organizzazione portata avanti a completo discapito degli operatori che hanno visto in prima persona protagonisti infermieri e OSS, pagare sulla propria pelle le scelte scellerate attuate da parte di un amministrazione che è pagata profumatamente per trovare soluzioni e non certo chiedere ancora sacrifici”.

Dunque le ricchieste precise, che il sindacato inoltra ancora all’azienda: “L’ USB Sanità è da due anni che chiede una riorganizzazione operativa dell’emergenza con un piano straordinario di assunzioni stabili. Assistiamo invece a disposizioni ritardatarie, perentorie e machiavelliche come quelle descritte nella nota trasmessa dalla Direzione Sanitaria. La nostra Organizzazione Sindacale, a tutela degli Operatori e dei pazienti, metterà in atto tutte le prerogative di legge affinchè vengano messe in risalto e perseguite le responsabilità di questo disastro annunciato”.