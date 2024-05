Al Poetto di Cagliari trionfa lo sport con il “World Triathlon Championship Series”

Per le ultime notizie entra nel nostro canale Whatsapp

La spiaggia del Poetto di Cagliari fara’ da scenario in questo fine settimana alla prestigiosa “World Triathlon Championship Series”, a partire da oggi e fino a sabato i piu’ importanti atleti a livello mondiale si contenderanno i punti decisivi per ottenere la qualificazione alle Olimpiadi di Parigi 2024 . La manifestazione ,che viene ospitata per il terzo anno consecutivo, promette spettacolo ed emozioni e negli ultimi anni ha attirato su di se’ una schiera sempre piu’ nutrita di appassionati . Dopo il successo delle 4 precedenti edizioni della Coppa del Mondo tenutesi a Cagliari dal 2016 e le tre edizioni disputate in Gallura ad Arzachena dal 2020 , la ” World Triathlon Championship Series ” si ripropone in una nuova tappa Cagliaritana con rinnovato slancio e sana passione sportiva. Il Comune di Cagliari , allo scopo di consentire lo svolgimento in sicurezza della manifestazione ha previsto delle modifiche provvisorie alla circolazione stradale ed alla raccolta differenziata dei rifiuti.