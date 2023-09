Al parco di Villaspeciosa si potrà giocare anche a ping pong

Al parco si potrà giocare anche a ping pong: dopo il tavolo per la dama, un altro intrattenimento è stato posizionato nel parco cittadino. Il sindaco Gianluca Melis: “La settimana prossima posizioneremo una casetta; all’interno della stessa troverete le pedine da dama e scacchi, racchette e palline da ping pong.

Si potrà giocare utilizzando quanto messo a disposizione; terminata la partita si dovrà riporre il tutto a posto.Sono certo che saremo educati e lo faremo”. Due semplici arredi che possono fare la differenza: via gli smartphone dalle mani, giovani e over potranno ora trascorrere le giornate all’aria aperta concentrandosi su regole e mosse dei classici giochi da svolgere in due o a squadre. Insomma, un antico passatempo ora rispolverato e proposto alla comunità per ritrovare anche quel senso di armonia e convivialità forse troppo trascurati per colpa delle tecnologie e internet.