Al molo Ichnusa di Cagliari torna la serata in rosso

Sabato 13 Luglio, a partire dalle ore 19,00, presso il Terminal Crociere del Molo Ichnusa di Cagliari, si terrà la quinta Edizione della ” Serata in Rosso “.

Il prestigioso evento è organizzato dall’Automobile Club di Cagliari, Aci Historic Club di Cagliari e Aci Cagliari per lo Sport, con il Patrocinio del Comune di Cagliari e dell’Autorità di Sistema Portuale del Mare di Sardegna.

Saranno esposte le auto che hanno fatto la storia dell’automobilismo sportivo internazionale come le iconiche ” Ferrari ” ma anche esemplari di altre prestigiose marche come Lamborghini, Mc Laren, Aston Martin, TVR, Porsche e Alfa Romeo.

Non mancheranno anche modelli di Auto da Corsa e tra le tante novità presenti quest’anno vi sarà una sorpresa speciale: verrà esposta un’auto che ha fatto la storia delle piste italiane. Un appuntamento assolutamente da non perdere per tutti gli appassionati e per tutti coloro che amano il fascino delle ” Rosse ” e delle ” Sportive ” di prestigio.

La suggestiva cornice del Terminal Crociere farà da sfondo all’esposizione delle autovetture messe a disposizione per l’occasione da numerosi apassionati e consentirà allo stesso tempo a tutti i visitatori di trascorrere una serata indimenticabile all’insegna della passione per le auto sportive insieme a tanta buona musica e convivialità.