Al lavoro i primi assunti per l’emergenza Covid, 10 nuovi medici da domani al Ss. Trinità

Una trentina di nuovi medici, 29 per esattezza, in servizio da domani. E altri 200 hanno già firmato il contratto. In totale saranno circa 500. Arrivano i rinforzi negli ospedali sardi. Son i camici bianchi che hanno aderito al bando dell’Ats. Almeno una decina dovrebbero arrivare da subito nel reparto Malattie Infettive del Santissima Trinità. Ma 60 sono attesi negli ospedali del cagliaritano. Al bando hanno risposto 777 medici e l’azienda regionale procederà all’assegnazione di incarichi per la durata di 6 sei mesi che potranno essere prorogati a seconda del protrarsi dell’emergenza. “Stiamo mettendo in campo ogni strumento a disposizione per potenziare il nostro sistema sanitario e dare risposte sempre più efficaci sia in termini di assistenza, sia sul piano della prevenzione, attraverso il rafforzamento dei servizi che svolgono le operazioni di controllo e tracciamento del virus sul territorio”, dichiara il Presidente, Christian Solinas. “La salute dei cittadini – prosegue il Presidente – è il bene più prezioso da difendere, in un quadro difficile a causa della pressione che la pandemia sta esercitando sui nostri ospedali. La Sardegna ha ripreso a investire sulla Sanità dopo anni di tagli i cui effetti sono ancora oggi sotto gli occhi di tutti e appaiono ancora più evidenti in un’emergenza senza precedenti per l’Isola e per il Paese”.