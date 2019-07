Al Forte Village  la leggenda degli scacchi Anatolij Karpov contro 14 sfidanti: cronaca dello show

Ieri, a partire dal tardo pomeriggio, si è svolta, presso il Forte Village di Santa Margherita di Pula, la partita in simultanea che ha visto protagonista la leggenda degli scacchi Anatolij Karpov giocare contro ben 14 sfidanti.

Un match della durata di 56 minuti contro una selezione di avversari di età compresa tra i 5 e i 60 anni, che ha tenuto con il fiato sospeso tutti gli spettatori.

Grande Maestro Internazionale dal 1969, Karpov fu campione del mondo dal 1975 al 1985 per l’URSS e campione del mondo FIDE dal 1993 al 1999 per la Russia. La Chess Academy by Karpov rappresenta una delle 20 accademie del Forte Village, con alcuni dei più grandi campioni che condividono la professionalità, l’entusiasmo e l’esperienza con gli ospiti che desiderano vivere un’esperienza unica: dalla Chelsea Football Academy, con i corsi tenuti da giocatori e allenatori che hanno fatto la storia del Chelsea, come Dennis Frank Wise e Tore André Flo; alla Basket Academy di Ettore Messina, passando per la Boxing Academy, con Frank Buglioni e la Tennis Academy che tra i suoi coach annovera Karel Nováček, Per Henrik Magnus Larsson, Andrea Gaudenzi e Filippo Volandri; fino alla scherma con Stefano Pantano, Diego Occhiuzzi e Margherita Granbassi, per citarne solo alcune.