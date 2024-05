Al Campionato Italiano FEDIKA – Federazione Italiana Karate e Discipline Affini gli atleti sardi fanno incetta di medaglie: ben 21, di cui 7 d’oro. Al Palaparenti in Piazza Oscar Romero Santa Croce sull’Arno (PI) il weekend appena concluso ha regalato forti emozioni agli amanti delle discipline che consistono in una varietà di parate e colpi ben disciplinate da regole e valori precisi. La gara dei 15 atleti presenti del centro sportivo kanazawua con sede a Quartu Sant’Elena “è stata bellissima, ed i risultati ottenuti lo dimostrano”.

I complimenti giungono agli organizzatori dell’evento “per la professionalità e la disponibilità, ed ai nostri atleti che hanno lottato dal primo all’ultimo minuto. OSS -Kata- Arianna Dettori – medaglia d’oro nella categoria children B cinture verdi/blu.

Aurora Lattucca – medaglia d’argento nella categoria children B cinture verdi/blu. Giorgia Cillara – medaglia di bronzo nella categoria children B cinture verdi/blu. Milena Piredda – medaglia d’argento nella categoria children C cinture bianche/arancio. Chiara Piras – medaglia d’oro nella categoria children D cinture bianche/arancio. Martina Corongiu – medaglia di bronzo nella categoria children D cinture bianche/arancio. Francesca Biggio – medaglia d’oro nella categoria veterans C cinture bianche/arancio. Eliana Cogoni – medaglia d’oro nella categoria veterans open styles cinture verdi/blu. Giovanni Botta – medaglia d’oro nella categoria mini cadets cinture bianche/arancio. Sofia Dettori – medaglia d’oro nella categoria mini cadets cinture verdi/blu. Mauro Mori – medaglia d’argento nella categoria veterans C cinture marroni/nere. Claudio Dettori – medaglia di bronzo nella categoria veterans C cinture marroni/nere. Roberto Marras – medaglia d’argento nella categoria veterans D cinture marroni/nere.

Per Kata a squadre (Dettori – Mori – Marras) – medaglia d’argento

-Kumite- Arianna Dettori – medaglia d’oro nella categoria children B cinture verdi/blu. Aurora Lattuca – medaglia d’argento nella categoria children B cinture verdi/blu. Giovanni Botta – medaglia d’argento nella categoria mini cadets cinture bianche/verdi. Sofia Dettori – medaglia di bronzo nella categoria mini cadets cinture viola/nere. Eliana Cogoni – medaglia di bronzo nella categoria veterans cinture bianche/verdi.