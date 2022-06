Aiutiamo Annarella a trovare casa per 8 splendidi cuccioli di 20 giorni

L’appello a radio zampetta sarda di Annarella per trovare un’ adozione del cuore a 8 cuccioli abbandonati:

“Chiedo la massima condivisione per trovare una sistemazione per la vita, a questi sfortunati cuccioli di 20 giorni.

Si trovano a Villaputzu, non sono in totale sicurezza, purtroppo sono in una cuccia in prossimità di un dirupo dove scorre il fiume, se cadono non ci sono speranze di sopravvivenza.

Aiutatemi a trovare delle adozioni responsabili in tal modo da garantire una vita felice e migliore di quella che stanno facendo.

Hanno 18 giorni, sono uno splendore e hanno bisogno di una mamma o di un papà.

Per info +39 349 415 6296