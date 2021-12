Crisi Air Italy, a rischio oltre mille lavoratori in Sardegna: “Governo immobile, Draghi intervenga”

Appello della presidente della commissione Lavoro della Camera Mura: ““E’ inaccettabile l’inerzia e il palese disinteresse dimostrato finora dal Governo per i 1300 lavoratori di Air Italy che stanno per essere licenziati. E’ anche incomprensibile che la crisi della compagnia, a differenza di altre e nonostante ripetuti appelli, sia stata trascurata in modo quasi deliberato, lasciando che si arrivasse a una situazione estrema di non ritorno”