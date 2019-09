Ai domiciliari, esce e aggredisce il padre: fermato mentre danneggia un muro con una mazza

Ieri sera i Carabinieri del NORM della Compagnia di Villacidro, insieme ai colleghi delle Stazioni di Guspini e Sardara, hanno proceduto all’arresto in flagranza di P.N., 23enne operaio di Villacidro, per il reato di evasione e danneggiamento aggravato.

Il giovane, che è sottoposto alla misura cautelare degli arresti domiciliari, alle 22 è uscito di casa per recarsi in un circolo privato in via Cagliari dove ha aggredito il padre, colpendolo con un pugno al volto. Successivamente è stato rintracciato dai militari in via Iglesias mentre stava danneggiando con una mazza in acciaio il muro attiguo alla porta d’ingresso di un vicino di casa.

Il giovane si era reso responsabile di episodi analoghi alla fine del mese di agosto e lo scorso 19 settembre. Arrestato, dopo le formalità di rito è stato trasferito presso la casa di reclusione di Uta in attesa dell’udienza di convalida prevista per lunedì.