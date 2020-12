Ai domiciliari esce di casa per andare in caserma: pescatore in arresto a Carbonia

Stanotte, alle 3.05 a Carbonia, i carabinieri hanno arrestato un 32enne, pescatore, colto nella flagranza del reato di evasione.

Questi, sottoposto al regime della detenzione domiciliare, in ottemperanza ad un provvedimento emesso il 29 ottobre 2020 dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte D’ Appello di Cagliari, Ufficio Esecuzioni Penali, era evaso dal luogo di detenzione presentandosi in caserma nell’errata convinzione che questo si potesse fare, in deroga alle prescrizioni impostegli di non uscire di casa per nessun motivo. Trattenuto presso le camere di sicurezza della caserma dell’Arma di Carbonia, è stato trasferito un’ora fa presso il Tribunale di Cagliari per la celebrazione del rito direttissimo.