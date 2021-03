Agnese di Santadi: “Posso andare da mio figlio a Londra ma non dall’altro a Sestu. Assurdo”

Sarà una Pasqua in solitudine, vietati i pranzi tra i parenti, il desiderio di ritrovarsi che non si potrà avverare per tante famiglie che vivono in località differenti. A Radio CASTEDDU Agnese Deiosso di Santadi:

“Sarò da sola, i miei figli lavorano a Cagliari, a Sestu e in Inghilterra, avrei avuto piacere che fossero con me visto che io vivo sola.

Tutta la questione, come è stata posta, è assurda. Abitiamo a pochi km di distanza e non ci possiamo ritrovare e mi ha fatto arrabbiare sapere che per una vacanza, invece, si ci può spostare. Io ho rispetto e non sottovaluto la malattia ma con tutte le attenzioni del caso, tra familiari, si sarebbe potuto fare. Se non si ha febbre, magari anche il tampone effettuato e tutte le raccomandazioni adottate, perché no?”

Risentite qui l’intervista a Agnese Deiosso del direttore di Paolo Rapeanu e Gigi Garau https://www.facebook.com/castedduonline/videos/885852168655642/

