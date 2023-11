Aggressioni e spaccio di droga in centro, l’allarme sicurezza a Cagliari a “Fuori dal coro”

“Mi ha immobilizzato e portato via il portafogli. Nel corso dell’aggressione mi ha anche fratturato. Ora ho paura e vado in giro con un taglierino. Se l’avessi avuto il giorno dell’aggressione l’avrei usato”. Con un’intervista al benzinaio aggredito da un malvivente a Sant’Avendrace inizia il servizio della nota trasmissione di Mediaset “Fuori dal coro” dedicato all’allarme sulla microcriminalità a Cagliari, dove sono in aumento le segnalazioni di reati connessi a traffico di droga e aggressioni. Titolo “Le città della paura in mano agli irregolari” che mette in relazione gli episodi di violenza in città con l’immigrazione clandestina.

Un focus è stato dedicato a piazza del Carmine, da tempo teatro di risse e esplosioni di violenza, ma soprattutto frequentata da bande di pusher africani. “Spesso si tratta di sbandati che vivono in catapecchie e luoghi di fortuna”, spiega Adolfo Costa, presidente del comitato di Stampace ai microfoni della troupe di Mario Giordano, “così non sono rintracciabili e quando delinquono spesso riescono a sfuggire alla cattura”. Nel servizio anche un parcheggiatore abusivo che spiega di ricavare la somma di 30/40 euro al giorno dalla propria attività e gli incendi nell’ex scuola di via Abruzzi occupata dai senzatetto.