Aggressione omofoba a Cagliari, 21enne pestato in piazza Matteotti

“Gente come te merita di morire”. Pestato perché gay. Fabio Meloni, 21enne di San Sperate, volto noto dei social network, è stato aggredito questo pomeriggio in piazza Matteotti, accanto alla stazione dell’Arst. “Gay, frocio”, gli insulti che gli hanno urlato contro gli aggressori mentre si accanivano su di lui con calci e pugni. Il giovane è riuscito a fuggire e non ha riportato danni gravi e presto si recherà nella caserma dei carabinieri per sporgere denuncia. Ora è sconvolto.

Due anni fa il giovane era stato preso di mira a San Sperate. I balordi avevano anche diffuso il video su youtube il video dell’aggressione.