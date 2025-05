È accaduto ieri sera, a Cagliari, intorno alle 18:30, una coppia di giovani fidanzati stava passeggiando con il proprio cagnolino lungo la via di un noto locale quando, all’improvviso, è stata aggredita dal personale dell’esercizio. A ricostruire la vicenda è l’avvocata Astrid Bertelli, legale di fiducia dei due ragazzi. Stando al racconto, dall’interno sarebbero usciti un uomo e una donna che, al solo passaggio dell’animale, hanno iniziato a inveire contro la coppia, accusando il cane di aver urinato sul marciapiede, circostanza smentita dai fatti, e indicando minacciosamente le telecamere esterne come prova dell’asserita infrazione. La ragazza, per puro senso civico, era munita di una bottiglietta d’acqua per pulire eventuali bisogni del cane; ciò nonostante, i due dipendenti si sono avvicinati con atteggiamento intimidatorio. L’uomo, in particolare, ha riempito una brocca di liquido trasparente e l’ha gettata addosso ai fidanzati, mentre continuava a insultare la giovane. I ragazzi, cercando di mantenere la calma, hanno preso in braccio il cagnolino e si sono allontanati. Ma il personale li ha seguiti per circa cinquanta metri: la donna del locale, dopo aver riempito una seconda brocca, ha tentato nuovamente di colpirli, mirando persino all’animale, fortunatamente sfiorato perché tenuto stretto dalla padrona. Sconvolti e con gli abiti bagnati, i due fidanzati si sono rifugiati in una strada vicina e hanno chiamato la Polizia locale, arrivata pochi minuti dopo. All’arrivo della pattuglia l’esercizio era già chiuso, “ma saranno svolti ulteriori accertamenti — assicura l’avvocata Bertelli — per fare piena luce su una condotta tanto offensiva quanto ingiustificata”.