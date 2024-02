Aggredisce due insegnanti e le manda in ospedale, studente minorenne nei guai nell’Oristanese

Ha aggredito i compagni di classe e poi si è scagliato contro le due insegnanti che cercavano di calmarlo, facendole finire in ospedale, una delle due con una gamba fratturata. E’ accaduto in una scuola superiore nell’Oristanese, protagonista è stato un ragazzo minorenne. L’insegnante che ha subìto la frattura della gamba è ricoverata in ospedale, la seconda invece ha ricevuto un pugno al volto ed è stata dimessa dopo essere stata sottoposta alle cure mediche. Al momento nei confronti dello studente, disabile e affetto da problemi comportamentali e seguito dai servizi sociali, non sono stati presi provvedimenti. L’ufficio scolastico regionale ha chiesto una relazione sull’accaduto, per poi procedere con valutazioni ed eventuali provvedimenti a tutela sì del diritto allo studio ma anche del diritto alla sicurezza di studenti e alunni. In attesa di saperne di più, lo studente è stato sospeso.